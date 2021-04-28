Розробник вакцини AstraZeneca вийде на фондову біржу: скільки коштуватимуть акції компанії

Біотехнологічна компанія Vaccitech Limited, яка створила вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, планує почати продавати свої активи на біржі в США. Чому було прийнято таке рішення – читайте далі.

Компанія розраховує на оцінку в 613 мільйонів доларів. Vaccitech буде торгуватися під тікером VACC. Лістинг активів проведуть на біржі NASDAQ.

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Нові горизонти

Vaccitech готова запропонувати потенційним інвесторам 6,5 мільйона своїх акцій. Вартість одного активу компанії буде коливатися в межах 18 доларів. Залучені кошти компанія має намір витратити на розробку вакцин проти низки хвороб:

папіломи людини,

раку простати,

вірусу гепатиту В.

Компанія частково належить двом науковцям, які керували процесом створення вакцини проти COVID-19. Йдеться про Адріана Хілла та Сару Гілберт. Вченим належить приблизно по 5,2% акцій Vaccitech.

Варто додати, що у березні Vaccitech залучила 168 мільйонів в інвестиційному раунді, який проходив за підтримки M&G Investment Management, Tencent, Gilead Sciences Inc., Конституційного резервного фонду Монако, Future Planet Capital та Oxford Sciences Innovation. Мільйонні капіталовкладення також будуть витрачені на створення вакцин проти вищеперерахованих хвороб.

Бум на фондових ринках

Протягом останніх років на біржі NASDAQ, яку інвестори вважають, чи не найкращою площадкою для розміщення акцій високотехнологічних компаній, реєструються європейські біотехнологічні та медико-біологічні фірми. До цього переліку входять Autolus Therapeutics Plc та Orchard Therapeutics Plc, які є дочірніми компаніями Університетського коледжу Лондона. Вони провели IPO у 2018 році.

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Роком пізніше стала публічною німецька компанія BioNTech SE, яка разом з американським гігантом Pfizer Inc. створила вакцину проти COVID-19. З моменту проведення IPO, вартість активів BioNTech зросла більше, ніж в 10 разів.

У березні британська фірма Oxford Nanopore Technologies Ltd., яка спеціалізується на вивченні ДНК, оголосила про лістинг на Лондонській фондовій біржі. Корпорацію оцінили в 1,6 мільярда доларів. Це стало поштовхом для керівництва держави активніше розвивати цей сектор, оскільки перетворення Великої Британії в науковий центр може допомогти їм легше пройти через Брекзит.