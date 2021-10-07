На розробку та модернізацію "Дії" витратили понад 76 мільйонів: яку суму виділили з бюджету
Джерело:Економічна правда
Мобільний додаток та портал "Дія" не лише оцифровує деякі документи та зробив отримання державних послуг в рази простішим, але й бренд цифрової України. У серпні 2021 року додатком користувалися понад 6 мільйонів осіб.
Міністерство цифрової трансформації України офіційно презентувало "Дію" у лютому 2020 року. Цей додаток є частиною масштабного проєкту "Держава у смартфоні". Вже у жовтні 2020 року українцям представили оновлений застосунок "Дія 2.0." з новими послугами та функціями.
Зверніть увагу Перші інвестиції: з чого почати та на чому можна заробити
Десятки мільйонів на модернізацію та розробку "Дії"
У 2020 – 2021 роках на розробку та модернізацію "Дії" було витрачено 76,04 мільйона гривень або понад 2,8 мільйона доларів. На цей проєкт були виділені кошти як з державного бюджету, так і гранти:
- Держбюджет – 48,4 мільйона гривень,
- Гранти – 27,6 мільйона гривень.
У рамках проєкту TAPAS за підтримки Уряду США, місія якого боротьба з корупцією, на "Дію" виділили:
- у 2019 році – 7 643 136 гривень;
- у 2020 році – 6 408 432 гривні;
- у 2021 році – 3 602 040 гривень.
Що таке "Дія"Це застосунок з цифровими документами, який був створений Міністерством цифрової трансформації України. За допомогою нього жителі України мають змогу отримати державні послуги в онлайн форматі.
На модернізацію та розробку "Дії"витратили понад 76 мільйонів гривень / Фото iTech.ua
Проєкт EGAP, який підтримує уряд Швейцарії, виділив на український додаток:
- у 2020 році – 5 779 116 гривень;
- у 2021 році – 3 904 791 гривню.
У рамках проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Швеції):
- У 2021 році – 299 880 гривень.