Яка буде пенсія, якщо стаж всього 22 роки

Розмір пенсії формується з урахуванням багатьох факторів. Важливу роль грає кількість стажу. Також потрібно враховувати вплив доходу на кінцеву суму пенсійної виплати.

Чи можна піти на пенсію, якщо маєш стаж 22 роки?

22 років стажу зараз достатньо, аби піти на пенсію, повідомляє ПФУ.

Наразі вимоги до стажу такі:

для виходу на пенсію в 60 років , потрібно набути щонайменше – 33 роки страхового стажу;

, потрібно набути щонайменше – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;

мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, вимоги до кількості стажу для того, аби піти на пенсію, зміняться. Йдеться саме про показники, визначені для 60 та 63 років. До 2028 вони щорічно зростатимуть, повідомляється в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Яка буде пенсія при 22 роках стажу?

При 22 роках стажу громадянин може піти на пенсію в 65 років. Окрім цього, врахуємо, що:

така особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

З урахуванням усіх наведених вище факторів, пенсія складе орієнтовно – 4,1 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі понад 20 років та зарплаті 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

