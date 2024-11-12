Російський "Мір" підключили до іранської Shetab

Російську платіжну систему "Мір" підключено до іранської Shetab. Офіційну церемонію підключення провели у Тегерані.

Платіжна система "Мір" в Ірані

На церемонії були присутні голова ЦБ ісламської республіки Мохаммад Реза Фарзін та менеджери кількох іранських банків, передає 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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На першому етапі інтеграції власники карток платіжної системи Ірану Shetab зможуть використовувати їх у банкоматах російських банків.

На другому етапі російські туристи зможуть використати свої картки "Мір" в Ірані.

На фінальному, третьому, етапі громадяни Ірану зможуть оплачувати покупки та послуги картками Shetab на території Росії.

Нагадаємо! Про плани такої колаборації Ірану та Росії було відомо ще з 2022 року. Тоді країни також обговорювали поєднання національних систем передачі фінансових сполучень.