Платежная система "Мир" в Иране

На церемонии присутствовали председатель ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин и менеджеры нескольких иранских банков, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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На первом этапе интеграции держатели карт платежной системы Ирана Shetab смогут использовать их в банкоматах российских банков.

На втором этапе российские туристы смогут использовать свои карты "Мир" в Иране.

На финальном, третьем, этапе граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории России.

Напомним! О планах такой коллаборации Ирана и России было известно еще с 2022 года. Тогда страны также обсуждали сочетание национальных систем передачи финансовых сообщений.