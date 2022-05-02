Російський мільярдер продав свою частку в банку через тиск Кремля: головна причина – Україна

Російський мільярдер Олег Тиньков заявив, що Кремль змусив його продати активи у банку. Головна причина – він засудив військове вторгнення Росії в Україну.

За його словами, про переговори не йшлося. Йдеться про активи другого за величиною банку у Росії – Tinkoff Bank.

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Тиньков заявив, що після того, як він публічно розкритикував військове вторгнення Росії в Україну. Мовляв, вже наступного дня з керівництвом банку зв'язалися представники адміністрації президента Володимира Путіна. У Кремлі наказали розірвати зв'язки з ним під загрозою націоналізації банку.

Російський магнат погодився продати 35% акцій TCS Group Holdings. Це сталося минулого тижня. Активи банку викупив близький соратник Путіна та мільярдер Володимир Потанін.

Олег Тиньков порівняв цю ситуацію із перебуванням у заручниках. За його словами, він не мав можливості обговорювати ціну та вимушено погодився на "пропозицію", яку його запропонували, пише The New York Times.

Тиньков – єдиний представник великого бізнесу у Росії, який відкрито виступив проти війни Росії в Україні. Наразі чоловік перебуває у невідомому місці під охороною. Тиньков додав, що найняв охоронців після того, як його друзі, які мають контакти в російських спецслужбах, передали, що він повинен побоюватися за своє життя.

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