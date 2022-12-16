Вітання від США: банк російського мільярдера призупиняє операції відразу з трьома валютами

США запровадили нові санкції проти відомого російського мільярдера та його компаній. Це створило нові проблеми для роботи його банку. Більше про це – читайте далі.

Однією з організацій, яка потратила до санкційного списку, – комерційний Росбанк. Банк вимушений призупинив операції в доларах США, євро та дирхамах (офіційна валюта ОАЕ).

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Нові санкції США вдарили по російському мільярдеру

Крім того, це стосується операцій, які пов'язані з юрисдикціями США та Європейського Союзу. Попереджають, що деякі транзакції можуть заблокувати після запровадження американських санкцій.

Зараз ми не можемо запропонувати маршрутизацію, яка дозволяє нам гарантувати, що кошти клієнтів не будуть заблоковані іноземними банками-кореспондентами,

– йдеться у заяві російського комерційного банку.

У підсанкційній фінустанові додали, що клієнти все ще можуть отримати повний доступ до своїх рахунків та фінансів. Водночас відтепер банк має обмежені можливості для надання гарантій, що платежі через кореспондентські рахунки у Великій Британії, будуть виконані, а також попереджаючи, що діяльність клієнтів там може стати недоступною. Офіційний Лондон запровадив відповідні санкції проти Потаніна ще 29 червня.

Нові санкції від США, згідно з заявою Мінфіну, – це частина пакета спеціальних заходів, які направлені проти російського фінансового сектора. Ба більше, останні обмеження наближають Росію до масштабнішої ізоляції від світових ринків, і що важливо створюють нові складнощі для Москви у контексті фінансування повномасштабної війни в Україні.

Що відомо про особисті статки Володимира Потаніна: