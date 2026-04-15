Російські дотації з бюджету для регіонів у 2026 році зросли. Для розуміння, вони збільшились на майже на 23,8% порівняно з аналогічним періодом 2025.

Чому Кремль збільшив дотації для деяких регіонів?

Як показує статистика, бюджетні ресурси, фактично, перекачуються із виробничих регіонів до політично чутливих, повідомляє СЗРУ.

Москва вичавлює ресурси з регіонів-локомотивів і спрямовує їх на фінансування власних пріоритетів, зокрема на війну проти України. Водночас через систему дотацій вона відкуповується від Кавказу, чиї еліти десятиліттями утримують федеральний центр під тиском загрози сепаратизму, тероризму та збройного екстремізму,

– вказує українська розвідка.

Показовою є ситуація в Іркутській області. Саме цей регіон входить у ТОП-10 російських експортерів, завдяки видобутку копалин та виробництву електроенергії. Попри це, вказана область завершила перший квартал із бюджетним дефіцитом, що сягнув мінус 45,6%.

А от Інгушетія, частка якої у загальному російському промисловому виробництві країни складає всього 0,1%, увійшла у весну зі значним профіцитом. Він сягнув – 223,2%

Аналогічна ситуація у таких регіонах:

у Дагестану профіцит склав – 206,5;%

Чечня – 180,7%;

Карачаєво-Черкесія – 123,5%.

Надлишкове фінансування кавказьких республік є не лише геополітичним хабарем, а й інфраструктурою відкатів: місцеве керівництво контрольовано краде на субсидіях і ділиться з кремлівськими чиновниками, які цю схему "кришують",

– вказує СЗРУ.

Зауважимо, загальна ситуація в російській економіці також залишає бажати кращого. Зокрема, через падіння нафтогазових доходів. За перший квартал року дефіцит російського бюджету сягнув 4,58 трильйона рублів. Для розуміння, це більше, ніж закладено в річний план, повідомляє The Moskow Times.

Як Кремль бореться з дефіцитом у регіонах?