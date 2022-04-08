Новий санкційний удар по Росії

У п'ятницю, 8 квітня, LPPM переглянув список акредитованих нафтопереробників у зв'язку з ницою агресією Росії проти України. В результаті виключили ВАТ "Красцветмет" і Пріокський завод кольорових металів.

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Відтак платина і паладій, вироблені цими заводами після 8 квітня, не можуть торгуватися у Лондоні. Все, що виготовили раніше, росіяни ще можуть допродати. Зазначимо, що Росія виробляє близько 10% всієї платини у світі, та 25 – 30% паладію. Після цього рішення ціни на метали зросли.

Де використовують платину та паладій Ці два метали в основному використовуються виробниками автомобілів, які вбудовують їх у вихлопні автомобілів, щоб зменшити шкідливі викиди. Платина також використовується в інших галузях промисловості, у ювелірній справі та для інвестицій.

Ще на початку березня аналогічне рішення прийняла Лондонська асоціація ринку металургійних виробів (LBMA), позбавивши росіян можливості продавати золото та срібло.

ЄС ввів 5 пакет санкцій проти Росії

ембарго на вугілля та інше тверде паливо з Росії;

закритий доступ до портів ЄС;

заборона роботи транспортним компаніям з Росії та Білорусі;

низка обмежень для банків та олігархів.

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