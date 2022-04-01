Російські олігархи відновлюють свої статки попри санкції через війну в Україні

Після того, як Росія розпочала війну проти України, на російські компанії було накладено чимало санкцій. Відтак російські олігархи почали втрачати свої статки. Але через місяць після початку війни вони потрохи відновлюють їх.

Видання Bloomberg веде рейтинг 500 найбагатших людей планети. І відзначає, хто скільки втратив з початку року. В цьому рейтингу і 22 мільярдери з Росії.

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На основі цих даних 28 лютого Bloomberg опублікував статтю, в якій було вказано, що з початку 2022 року російські мільярдери з цього списку втратили 83 мільярди доларів. Там навели список декількох олігархів і те, скільки вони втратили.

Найбільшим невдахою тоді став Ватіг Алекперов, який втратив близько 13 мільярдів доларів з початку року. Він співвласник нафтової компанії "Лукойл".

Наближений до російського диктатора Володимира Путіна Геннадій Тимченко тоді втратив 10,6 мільярда доларів. А Леонід Михельсон – 10,2 мільярда доларів.

Як змінилися статки російських олігархів за місяць війни

Станом на 1 квітня 2022 року в списку Bloomberg і надалі 22 російські мільярдери. Хоча Алекперов опинився за крок від вильоту – він на 500-му місці.

Водночас різке падіння статків російських мільярдерів зупинилося. А троє з них навіть покращили свої показники за цей рік.

Решта теж зуміла зупинити падіння, і повертати втрачене. Для прикладу, втрати Тимченка в цьому році оцінюються вже в 6,03 мільярда доларів. А Михельсона – в 4,9 мільярда доларів. Тож вони подолали негативний ефект від накладених санкцій.

Тож у 2022 році втрати російських мільярдерів становлять вже трохи більш як 62,5 мільярда доларів. Найбільша "частка" тут належить все тому з Алекперову – 17,4 мільярда доларів.

За останній день (цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку) кожен з них (за винятком Андрія Мельніченка) збільшили свої статки. Хтось на "незначну" суму в 1,-6 мільйона доларів, а хтось і значно більше – Володимир Потанін зріс на 851 мільйон доларів, а все той же Леонід Михельсон – на 736 мільйонів доларів.

Як росіянам вдалося уникнути падіння

Росії довелося піти на чимало безпрецендентних кроків, щоб врятувати своїх олігархів. На це було витрачено чимало бюджетних коштів. Як їм це вдалося зробити – читайте у матеріалі.