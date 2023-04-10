Чому російські газ і нафта далі в Україні, – The Economist

До війни Європа отримувала від Росії 40 – 45% імпортованого газу і близько чверті нафти. Наразі ж вона майже повністю відмовилася від російських енергоносіїв, але частково поставки продовжуються через залишки старої системи та завдяки контрактному праву, ринковим реаліям і політичній доцільності.

Ситуація з нафтою

У грудні 2022 року ЄС заборонив імпорт морської нафти з Росії, зробивши при цьому кілька тимчасових винятків. Але в якості поступки для країн, у яких немає виходу до моря, трубопроводи були звільнені від цієї заборони.

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У відповідь Росія перекрила нафтопровід "Північна Дружба", який веде в Польщу і Німеччину. Проте нафта продовжувала надходити нафтопроводом "Південна Дружба" через Україну до нафтопереробних заводів у Чехії, Словаччині та Угорщині. Це допомагає Путіну підтримувати особливі стосунки з Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, який послідовно лобіює скасування санкцій ЄС.

Зверніть увагу! Санкції забороняють Чехії, Словаччині та Угорщині експортувати паливо, яке вони виробляють з російської нафти, до інших країн, за одним іронічним винятком: вони можуть відправляти його в Україну.

Українські нафтопереробні заводи, переважно на зруйнованому війною сході, сильно постраждали. Оскільки порти в Чорному морі заблоковані, єдиний спосіб, яким Україна може отримати пальне, – це вантажівки або поїзди.

З точки зору цинічної військової стратегії, нам все ще потрібна ця нафта,

– зазначив The Economist український радник з питань енергетики.

Ситуація з російським газом

Російський газ, тим часом ніхто ніколи не блокував. Але як тільки Європа запровадила санкції, Росія почала перекривати крани.Попри загадкове руйнування газопроводу "Північний потік" у вересні, Росія могла б постачати газ європейським споживачам через українську мережу.

Але коли Україна перекрила точку входу в газопровід на окупованій території, Росія відмовилася платити повну вартість транзиту і погрожувала припинити постачання. Україна запропонувала перенаправити газ на інший маршрут, але Росія відмовилася. Тож Нафтогаз подав позов проти російського Газпрому до Міжнародного арбітражного суду для вирішення суперечки.

Європа незамерзла без російського газу

До березня частка Росії в європейському газовому імпорті впала до трохи більш як 10% з яких:

близько половини – скраплений природний газ, який купують у приватної російської компанії;

чверть надходить через газопровід "Турецький потік" до Південної Європи;

решта йде через Україну, переважно до Словаччини та Австрії.

Контракт між Нафтогазом та Газпромом Контракт між Нафтогазом і Газпромом закінчується наприкінці 2024 року й навряд чи буде продовжений. Українські чиновники кажуть, що поки європейці купують російський газ, вони будуть виконувати свій контракт на його транспортування.

Збереження української газотранспортної системи відкритою також допомагає європейським клієнтам, які судяться з Газпромом за відключення: інакше росіяни можуть стверджувати, що вибух "Північного потоку" унеможливив постачання газу.