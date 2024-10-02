Банки масово вводять нові обмеження для росіян

У Росії запроваджують все більше заборон, які стосуються фінансових питань. Серед останніх – рішення двох державних банків щодо кредитних карток.

У Росії вводять обмеження на кількість кредитних карток

Державні банки ВТБ та Банк Росії, які мають статус найбільших в країні, запровадили обмеження на кількість карток для клієнтів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Згідно з останніми даними, вище згадані кредитори забороняють видавати клієнтам більше однієї кредитної картки. Аналогічне рішення ухвалили й інші банки у Росії. Зокрема, відомо про такі рішення:

У "Т-банку" відтепер можна відкрити лише одну кредитну картку однієї програми лояльності;

В "ОТП банку" теж оформляють тільки одну кредитку. Це пояснюють консервативною політикою щодо ризиків;

В Альфа-банку і "Уралсибі" одному клієнту готові видати не більше двох кредиток.

Додамо, що у серпні 2024 року росіяни накопичили серйозні борги за кредитними картками. Це показник досягнув рекордного рівня з 2022 року.

Цікаво! У МТС-банку і "Зеніті" заявили, що допускають видачу більше однієї картки. Ці кредитори додали, що не планують вводити обмеження щодо кількості карток.

Російські ЗМІ повідомляють, що найбільші банки країни обмежили видачу кредитних карток для одного клієнта через центральний банк. Регулятор посилює вимоги стосовно дотримання показника боргового навантаження, який використовують для боротьби із закредитованістю населення.