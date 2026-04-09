Саме це стане ударом по бюджету Росії: Зеленський зробив заяву

Іран та США домовились про припинення вогню. Рішення про двотижневу "паузу" миттєво вплинуло на вартість нафти. Ціни на енергоносії почали стрімко падати. Зокрема, відбулося здешевшання російської нафти.

Як впала ціна на російську нафту?

Ціна на Urals сьогодні – 120,16 долара за барель, повідомляє видання Trading Economics.

Вартість російської нафти знижується. Відповідно, зменшуються доходи Росії від нафтового експорту.

Зауважимо, що для Кремля конфлікт на Близькому Сході став справжнім подарунком. Адже через ситуацію на нафтовому ринку США ухвалили рішення про послаблення санкцій проти російської нафти. Таким чином американський уряд прагнув зупинити стрімке здорожчання енергоносіїв.

Зеленський відзначив, що тимчасовий мир між Іраном та США є сигналом для Росії. Адже санкційний тиск триватиме, повідомляється у вечірньому зверненні президента України.

Володимир Зеленський Президент України Це водночас правильний сигнал щодо Росії – що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати. Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск – раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти.

Зеленський також прокоментував ситуацію з Ормузом. Президент наголосив на необхідності розблокування цієї протоки.

Важливо! На думку Зеленського розблокування Ормузької протоки допоможе зменшити доходи Кремля. Відповідно, обмежити можливості Москви продовжувати війну проти України.

Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму, намагалися затягнути ту війну,

– каже Зеленський.

Що важливо знати про скасування санкцій проти російської нафти?