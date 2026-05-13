У Росії просів видобуток нафти – експерти назвали одну з причин

У квітні видобуток нафти в Росії скоротився приблизно до 8,8 мільйона барелів на добу – це на 460 тисяч барелів менше, аніж за аналогічний період минулого року. І тут не минулося без українського втручання.

Що вплинуло на видобуток нафти в Росії?

Йдеться про нещодавнє посилення дронових атак по енергетичній інфраструктурі країни-агресорки. Деталі повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) від середи, 13 травня.

Починаючи з березня, Україна здійснила серію дронових атак по найбільших російських нафтових портах і нафтопереробних заводах, намагаючись послабити воєнну економіку Москви.

Наприклад, раніше джерела ЗМІ писали про повну зупинку роботи Пермського НПЗ після того, як удар 7 травня спричинив пожежу та пошкодження обладнання.

Натомість Генштаб ЗСУ підтверджував ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" у ніч на 13 травня, Ярославльського НПЗ 8 травня, а також одного з найбільших у країні-агресорці НПЗ – Кіришського 5 травня тощо.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомляв про аналогічну ситуацію на Близькому Сході. Щоправда, видобуток ОПЕК рекордно впав через блокування Ормузької протоки – до найнижчого рівня за останні 36 років. Найбільше у квітні втратили Кувейт та Іран, також ринок сколихнуло рішення ОАЕ вийти з нафтового картелю.

А як щодо експорту Росії?

Однак добовий експорт російської нафти з березня зріс на 250 тисяч барелів – до 4,9 мільйона барелів на добу, оскільки перебої постачань із Перської затоки зацікавили нових покупців.

За даними МЕА, у другій половині квітня загальний експорт нафти та пального з країни-агресорки почав відновлюватися. Утім, показники так і не повернулися до середнього рівня, який фіксували до атак на балтійські порти – тоді обсяги сягали близько 7,7 мільйона барелів на добу.

Через наслідки обстрілів 25 березня росіянам довелося зупиняти завантаження нафти в Усть-Лузі.

Тепер же відновити показники допомогли активніші морські перевезення через Балтійське море, а також поновлення постачання трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Ба більше, через напругу на Близькому Сході Москва знайшла нових покупців для Urals, зокрема Єгипет. Експорт цієї марки нафти вже наближається до рівнів, фіксованих до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес припустив, як Україна може здолати ворога. На думку генерала, шлях до перемоги лежить саме через знищення експортного потенціалу Росії в нафті та газі.

Бен Годжес Відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі Якщо Росія не зможе продавати енергоносії Китаю, Туреччині, Індії чи іншим країнам, їй буде значно складніше продовжувати війну. Я підтримую нинішній підхід України й вважаю, що європейські країни мають більше інвестувати в розвиток українських далекобійних високоточних можливостей.

До слова, перед сезоном літніх відпусток у країні-агресорці виник дефіцит бензину, причиною якого також називають українські атаки по енергетиці. "Попит у рази – можливо, більш ніж у десять разів – перевищує пропозицію", – розповідають учасники ринку.