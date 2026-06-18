Україна "довела" Росію: яка реальна ситуація з російською нафтою зараз

Українські удари по енергетичній інфраструктурі вже призвели до значної кризи в Росії. Зокрема, відчутний значний дефіцит бензину по всіх російських регіонах.

Яка ситуація в Росії виникла через удари України?

Наразі Росія змушена скорочувати видобуток нафти та змінювати політику експорту, десмонструє звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як показують дані МЕА, у травні 2026 року видобуток сирої нафти в Росії знизився до 8,7 мільйона барелів на добу. Для розуміння, це:

на 5% менше ніж в аналогічний період 2025 року;

та на 10% менше ніж запланований рівень.

Дефіцит бензину в Росії лише росте. Станом на 16 червня, обмеження на його продаж впровадили 53 російські регіони. Щобільше, дефіцит торкнувся й окупованих частин України.

Наразі Росія намагається компенсувати втрати. Для цього вона збільшує експорт сирої нафти. У травні цей показник сягнув – 5,2 мільйона барелів на добу. А в період від середини травня до середини червня середній експорт склав – 3,83 мільйона барелів на добу. Водночас саме з початку літа постачання дещо впали.

Які ще фактори стали вирішальними для російського ринку нафти?

Протягом травня в межах угод ОПЕК+ Росія видобувала в середньому 9,01 мільйона барелів на добу. Це на майже 700 тисяч менше, ніж встановлена квота.

До того ж США ухвалили рішення не продовжувати винятки із санкцій щодо російської нафти. Тобто, для Росії нафтовий експорт відчутно ускладниться.