Усе заради США: Індія готова "відійти" від Росії

Індійські НПЗ припиняють закупівлі нафти з Росії. Завдяки цьому рішенню, Нью-Делі зможе укласти масштабну торгівельну угоду з американським урядом.

Як індійські НПЗ відмовляються від російської нафти?

Індійські гіганти Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries уже не приймають пропозиції, щодо постачання російської нафти навесні, повідомляє Reuters.

Читайте також Наслідки будуть критичними: одне рішення ЄС може залишити Росію без грошей від нафти

Важливо! Раніше уже були укладені угоди за якими відвантаженням мають відбутися у березні. Проте нових договорів не передбачається.

Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об'єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої стратегії,

– вказав речник індійського МЗС.

Можна сказати, що відмова від російських ресурсів це важлива складова у відновленні співпраці Індії та США. Нещодавно ці країни уже узгодили низку змін:

США знизили тарифи для Індії з 25% до 18%. Нагадаємо, ці мита були впроваджені через співпрацю Нью-Делі з Москвою.

За це Індія має прямо чи опосередковано припинити імпорт російської нафти, повідомляє Reuters.

Цікаво, що зараз Індія та США працюють над новою рамковою угодою. Її опрацювання мають закінчити до березня. Вона передбачатиме подальше зниження тарифів та поглиблення співпраці, зокрема, в економічному секторі.

Зверніть увагу! США тиснули на Індію саме через те, що своїми закупівлями Нью-Делі допомагає Кремлю вести війну проти України.

Що важливо знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовому секторі?