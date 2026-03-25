Покупці готові купувати саме цю нафту: стали відомі наслідки послаблення санкцій США

Покупці активно купують російську нафту. Значний інтерес "прокинувся" саме після того, як США послабили санкції проти сировини з Росії. А от з іранськими вантажами все набагато складніше.

Що відомо про перевезення нафти зараз?

Наразі відомо про приблизно 18 танкерів, які перевозять понад 13,5 мільйонів барелів російської сирої нафти, що, імовірно, доступна для придбання, повідомляє Bloomberg.

Зауважимо, що після послаблення санкцій США "доступних" суден було більше. Майже 2 тижні тому ситуація виглядала так:

тоді було відомо про 25 суден;

загалом ці танкери перевозили – 19 мільйонів барелів нафти.

Зверніть увагу! 7 з вказаних 18 танкерів, що ще не мають чітких покупців – перевозять флагманську нафту Urals. Для розуміння, саме ця марка схожа на більшість близькосхідної сировини, яку наразі майже неможливо експортувати.

Більшість суден сигналізують "на замовлення", що свідчить про відсутність фіксованих покупців. Один з них показує, що його пункт призначення знаходиться поблизу Сінгапуру – поширеного місця зберігання для продажу,

– вказує видання.

Нагадаємо, США послабили санкції і проти іранської нафти. Дозвіл на купівлю сировину з Ірану діятиме до 19 квітня, повідомив очільник Мінфіну Скотт Бессент.

Станом на п'ятницю (момент ухвалення рішення) плавучі сховища зберігали приблизно 27 мільйонів барелів іранської нафти. Проте її купують далеко не так активно, як російську.

Державні компанії в Китаї та Індії стримуються, посилаючись на перешкоди, пов'язані з оплатою, страхуванням та пошуком суден, що відповідають вимогам,

– йдеться у повідомлення.

Що відомо про рішення США, щодо російської нафти?