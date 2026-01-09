Чи дійсно США можуть повністю зупинити перевезення російської нафти

Нещодавно стало відомо, що США почали захоплювати підсанкційні танкери. Зокрема, зупинено і судно з російським прапором. Чи зможуть США зупинити постачання російської нафти повністю, читайте далі.

Як США можуть вплинути на постачання російської нафти?

Наразі поведінка США показує, що вони готові слідкувати за тим, аби введенні ними санкції були дотримані, сказав у розмові з 24 Каналом економіст Іван Ус.

Iван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Зараз США демонструють публічно, що збираються слідкувати за ухваленими обмеженнями. Відтак якщо танкер під санкціями США, то дивитися на те, що він змінив назву та прапор, не будуть. Насправді такий хід події для Росії може бути доволі негативним сигналом.

Ус наголошує, що затримані американські танкери не є повністю російськими. Адже тіньовий флот це ті судна, що допомагають Росії реалізовувати продукцію. Тобто, належати вони можуть абсолютно іншим країнам.

Якщо власники (суден – 24 Канал) відмовлятимуться працювати з росіянами через ризики, то країна може стикнутися із ситуацією, коли матиме чимало видобутої нафти, але реалізувати її не зможе,

– вказує економіст Ус.

Як показують дані KSE Institute, наразі ідентифіковано 621 російський нафтовий танкер. Проте ця кількість щомісяця зростає. Щобільше 173 завантажені російські танкери тіньового флоту з сирою нафтою та нафтопродуктами вийшли з портів Росії.

Чи можуть США припинити постачання російської нафти повністю?

Економіст Олег Гетьман у коментарі 24 Каналу вказав, що США не мають змоги арештовувати всі танкери тіньового флоту. Попереднє захоплення суден відбувалось саме біля берегів Венесуели.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи В Росії є прямі маршрути до головних своїх партнерів – Індії та Китаю. Саме тому Росія надалі співпрацюватиме з ними, аби уникнути санкцій. Повністю припинити перевезення російської нафти, звичайно, що не вдасться. Але її можна таким чином зробити все менш вигідною для росіян.

Гетман наголошує, що чим більше танкерів буде затримано, тим серйознішим стане санкційний тиск. Тобто, росіяни матимуть менші прибутки.

Важливо! Як каже Гетман, в середині цього року в Росії може відбутися серйозне падіння економіки.

Що чекатиме на економіку Росії у майбутньому?