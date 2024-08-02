Економіст розповів, на які ризики йде Росія, щоб вивозити нафту

Експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня за останні 11 місяців. Поставки з портів Балтії також досягли мінімуму з грудня 2022 року.

Попри це, Росія намагається перевозити нафту Північним морським шляхом, але тут виникає чимало проблем. Детальніше 24 Каналу розповів економіст Максим Блант.

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На які ризики йде Росія, щоб вивозити нафту

Економіст зазначив, що безпека російських танкерів, які прямують Північним морським шляхом, залежить від їхньої пристосованості до перевезення вантажів, а саме нафти, в умовах льодовиків.

Танкери інших країн, які курсують навіть по Ботнічній затоці в Балтиці, мають подвійні стінки. Водночас у Росії таких суден небагато. Максим Блант сподівається, що екологічної катастрофи не станеться, інакше постраждають абсолютно всі.

Нинішня погода дозволяє росіянам без особливих ризиків перевозити нафту Північним морським шляхом. Однак, судноплавна магістраль має невелику навігацію. Вона буде закритою з листопада по травень. Тоді Росії доведеться шукати інші маршрути.

Уже був прецедент, коли в березні 2024 року всі індійські нафтопереробні заводи через санкції США відмовилися приймати російську нафту, яку перевозять танкерами "Совкомфлоту". Зараз необхідно спостерігати, чи піде Китай на такий крок.

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Економіст розповів, що один російський танкер, який потрапив під західні санкції, уже завантажився. Судно "Віктор Бакаєв" вийшло з Приморська 21 липня і зараз прямує Північним морським шляхом до Китаю.

Три інших судна, які перебувають під санкціями й перевозять російську нафту, раніше перевантажили вантаж на інші судна, приховавши при цьому своє місце розташування від автоматичних систем стеження.