Путін схвалив запуск нового формату рубля у Росії

У Росії скоро може з'явитися нова форма російського рубля. Йдеться про цифрову національну валюту. Відповідний документ підписав російський тиран та президент Володимир Путін.

Володимир Путін підписав закон про запровадження цифрового рубля у Росії, а також про створення необхідної електронної платформи. Документ оприлюднили у понеділок, 24 липня. Про це повідомляють російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Путін підписав закон про цифровий рубль

Додають, що держава-агресорка планує випускати цифровий рубль на рівні з наявними форматами національної валюти. Йдеться про готівку та безготівкові розрахунки.

Цей закон набуде чинності з 1 серпня 2023 року. Також повідомляють, що нібито проводити операції з цифровим рублем можна буде завдяки електронній платформі, оператором якої буде Банк Росії. Крім того, центробанк буде нести відповідальність за організацію та забезпечення функціонування цієї системи.

Китайська влада роздасть жителям однієї із провінцій цифрові юані на суму у розмірі 700 тисяч доларів. Це входять до плану із масового запровадження цифрової національної валюти в країні.

За даними Bloomberg, російський центральний банк може почати тестувати цифрову національну валюту уже з початку серпня. Варто зауважити, що Росія йде на цей крок, коли її економіка страждає від ізоляції та санкцій, які почалися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що це не єдина "цифрова" ініціатив у Росії з початку 2023 року. У квітні Держдума підтримала закон про цифрові повістки.