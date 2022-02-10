Росіянин і його дружина-реперка у США намагалися відмити понад 100 тисяч крадених біткойнів

У Нью-Йорку арештували інвестора Іллю Ліхтенштейна і його дружину Гізер Морган. Вони намагалися відмити рекордно велику суму біткойнів – 119 тисяч.

За теперішнім курсом це понад 4,5 мільярда доларів США. Мін'юст США вже назвав це найбільшою крадіжкою на крипторинку.

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Викрити крадіїв крипти допомогла подарункова карта

Під час хакерської атаки на біржу Bitfinex у 2016 році вкрали 120 тисяч біткойнів. Тоді сума сягала 71 мільйона доларів. За версією американських прокурорів, вкрадену криптовалюту двома тисячами транзакцій відправили на цифровий гаманець Ліхтейнштейна.

За останні п'ять років він зміг відмити еквівалент 25 тисяч біткойнів. Решту 94 тисяч він залишив у гаманці для примноження доходу.

Росіянин і його дружина намагалися зберегти цифрову анонімність і відмивали вкрадені біткойни за допомогою лабіринту криптовалютних транзакцій. Зрештою їх все одно виявили правоохоронці. І допомогла у цьому подарункова карта магазину Walmart на 500 доларів. Покупки з цієї карти допомогли вийти на слід злочинців.

У Мін'юсті США підкреслили, що ця історія показує – біткойн не є надійним засобом зберігання коштів.

Заставу скасували

8 лютого окружний суд Південного округу штату Нью-Йорк призначив заставу у розмірі 8 мільйонів доларів за звільнення пари. Проте наступного дня суд округу Колумбія тимчасово скасував це рішення.

Сторона звинувачення наполягала, що парочка має залишитися під вартою, оскільки є значний ризик, що вони можуть втекти від правосуддя.

Ліхтенштейну та Морган висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей. Максимальне покарання за це становить 20 років в'язниці.

Що відомо про Ліхтенштейна і Морган

Насправді, не багато і це здебільшого те, що вони самі викладали у своїх соцмережах.

Гізер 31 рік, вона журналістка і співачка, її сценічний псевдонім Razzlekhan. У позові Мін'юсту США він зазначений в офіційних документах як одна із зачіпок.

Жінка записувала реп і викладала кліпи на своєму ютубі та в тіктоці. Вона називала себе "крокодилом з Волл-стріт" та "Чингісханом, тільки ще шикарніше".

Про Ліхтенштейна відомо ще менше. Daily Mail назвало його "співзасновником компанії з онлайн-маркетингу".

У судових документах йдеться, що він має російське та американське громадянство.

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