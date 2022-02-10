Россиянин и его жена-реперша в США пытались отмыть более 100 тысяч краденых биткоинов

В Нью-Йорке арестовали инвестора Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. Они пытались отмыть рекордно крупную сумму биткоинов – 119 тысяч.

По нынешнему курсу это более 4,5 миллиарда долларов США. Минюст США уже назвал это самой большой кражей на крипторынке.

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Разоблачить воров крипты помогла подарочная карта

Во время хакерской атаки на биржу Bitfinex в 2016 году украли 120 тысяч биткоинов. Тогда сумма достигала 71 миллиона долларов. По версии американских прокуроров, украденную криптовалюту двумя тысячами транзакций отправили на цифровой кошелек Лихтейнштейна.

За последние пять лет он смог отмыть эквивалент 25 тысяч биткоинов. Остальные 94 тысячи он оставил в кошельке для приумножения дохода.

Россиянин и его жена пытались сохранить цифровую анонимность и отмывали украденные биткоины с помощью лабиринта криптовалютных транзакций. В конце концов, их все равно обнаружили правоохранители. И помогла в этом подарочная карта магазина Walmart на 500 долларов. Покупки по этой карте помогли выйти на след преступников.

В Минюсте США подчеркнули, что эта история показывает – биткоин не является надежным средством хранения средств.

Залог отменили

8 февраля окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк назначил залог в размере 8 миллионов долларов за освобождение пары. Однако на следующий день суд округа Колумбия временно отменил это решение.

Сторона обвинения настаивала, что парочка должна остаться под стражей, поскольку есть значительный риск, что они могут уйти от правосудия.

Лихтенштейну и Морган предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Максимальное наказание составляет 20 лет тюрьмы.

Что известно о Лихтенштейне и Моргане

На самом деле, не много и это в большинстве своем то, что они сами преподавали в своих соцсетях.

Хизер 31 год, она журналистка и певица, ее сценический псевдоним Razzlekhan. В иске Минюста США он указан в официальных документах как одна из зацепок.

Женщина записывала рэп и выкладывала клипы на своем ютубе и в тиктоке. Она называла себя "крокодилом из Уолл-стрит" и "Чингисханом, только еще шикарнее".

О Лихтенштейне известно еще меньше. Daily Mail назвало его "соучредителем компании по онлайн-маркетингу".

В судебных документах говорится, что у него российское и американское гражданство.

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