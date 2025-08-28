Український військовий та командир ЗСУ з позивним Мадяр розповів про втрати Росії у ніч з 27 на 28 серпня. Йдеться про нафтопереробну промисловість.

Що відбувається з нафтою у Росії?

Зокрема протягом двох тижнів серпня 2025 року вона зазнала ударів, пише 24 Канал з посиланням на Telegram-канал військовослужбовця.

Так Росія втратила 21% своїх виробничих потужностей. Однак саме за цю ніч росіяни залишилися без ще 4,7% потужностей.

Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двух тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта,

– написав Мадяр.

Відбувся удар по Куйбишевському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. Завод переробляє 7 мільйонів тонн нафти щороку (2,5% від усього російського обсягу). Операцію провели українські Сили безпеки та оборони (14-й полк) разом із Силами спеціальних операцій.

Так само завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Цей завод переробляє 6,25 мільйона тонн нафти щороку (2,2% від обсягу). Операцію виконали ті ж підрозділи СБС разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Зверніть увагу! Згідно зі слів командира Збройних Сил України, у Росії починається дефіцит пального, бензин стає все менш доступним, а газ і нафта швидко "згорають".

Що ще відомо про атаку?