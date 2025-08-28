Украинский военный и командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал о потерях России в ночь с 27 на 28 августа. Речь идет о нефтеперерабатывающей промышленности.

Что происходит с нефтью в России?

В частности в течение двух недель августа 2025 года она подверглась ударам, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал военнослужащего.

Так Россия потеряла 21% своих производственных мощностей. Однако именно за эту ночь россияне остались без еще 4,7% мощностей.

Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта,

– написал Мадьяр.

Произошел удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Завод перерабатывает 7 миллионов тонн нефти ежегодно (2,5% от всего российского объема). Операцию провели украинские Силы безопасности и обороны (14-й полк) вместе с Силами специальных операций.

Так же нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Этот завод перерабатывает 6,25 миллиона тонн нефти ежегодно (2,2% от объема). Операцию выполнили те же подразделения СБС вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Обратите внимание! Согласно словам командира Вооруженных Сил Украины, в России начинается дефицит горючего, бензин становится все менее доступным, а газ и нефть быстро "сгорают".

Что еще известно об атаке?