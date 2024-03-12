Росіяни знову масово скаржаться на проблеми з платежами у Китаї, – ЗМІ

Російські імпортери скаржаться на проблеми з платежами у Китаї. Така ж проблема виникала й раніше, але наприкінці лютого її вдалося тимчасово розв'язати.

Російські імпортери повідомляють про проблеми, які пов'язані із проведенням валютних платежів за товари з Китаю. Зазначають, що ці труднощі мають масовий характер.

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Китай знову не приймає платежі з Росії

Про поновлення проблеми з платежами російські імпортери заявили минулого тижня. Загалом очільник однієї компанії розповів, що з початку березня перекази коштів з Росії до Китаю відбувається із серйозними затримками або "виснуть". Крім того, з другого тижня березня лише одна з 10 компаній може оплатити послуги постачальників.

, російська компанія, яка імпортує китайські електротовари, заявила про те, що досі очікує на рішення щодо своїх платежів за 21 та 28 лютого. Також додають, що раніше платежі проходили за один – три дні.

Інша компанія оголосила про те, що її кошти просто загубилися. Мовляв, платіж надіслали ще тиждень тому, але китайський банк "цього взагалі не бачить". Спроби з'ясувати, що саме стало проблемою наразі безрезультатні. Про подібні проблеми повідомили й інші російські імпортери.

На початку тижня китайський постачальник автозапчастин заявив, що російські платежі з Росії не приймають три великі банки:

Bank of China;

ICBC;

China Construction Bank.

Ще один російський імпортер заявив, що отримав від китайського контрагента попередження про тимчасове призупинення прийому платежів з Росії до Bank of China, проте інший контрагент заявляв, що жодної зупинки немає – просто можуть запросити додаткові документи.