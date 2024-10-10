Один із найбільших банків Сінгапуру повністю "забанив" росіян

Фінансова корпорація OCBC, яка зареєстрована у Сінгапурі, оголосила про важливе рішення щодо співпраці з росіянами. Компанія також пояснила логіку цього рішення.

Компанія з Сінгапуру відмовилася від співпраці з росіянами

Сінгапурська компанія OCBC заявила про припинення усіх фінансових операцій, які пов'язані з Росією. Фінансова корпорація додала, що це рішення стосується як корпоративних та приватних клієнтів, пише Bloomberg.

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У звернені компанії йдеться про те, що відключення транзакцій пов'язано з операційними проблемами, які виникли через санкції Заходу проти Росії. Ці обмеження набудуть чинності з 1 листопада.

До теми! Для компанії OCBC наслідки запровадження обмежень для росіян не будуть відігравати важливої ролі. Зокрема, вказують, що за останні два роки банк не відкривав нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

Це означає, що компанія OCBC та її підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore більше не будуть надавати послуг з опрацювання операцій, які включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Крім того, сінгапурська компанія припинить обслуговування транзакцій для транспортування товарів та постачання або продаж товарів і послуг за участю Росії.