Компания из Сингапура отказалась от сотрудничества с россиянами

Сингапурская компания OCBC заявила о прекращении всех финансовых операций, которые связаны с Россией. Финансовая корпорация добавила, что это решение касается как корпоративных и частных клиентов, пишет Bloomberg.

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В обращении компании говорится о том, что отключение транзакций связано с операционными проблемами, которые возникли из-за санкций Запада против России. Эти ограничения вступят в силу с 1 ноября.

К теме! Для компании OCBC последствия введения ограничений для россиян не будут играть важной роли. В частности, указывают, что за последние два года банк не открывал новые счета клиентам, связанным с Россией.

Это означает, что компания OCBC и ее подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore больше не будут предоставлять услуг по обработке операций, которые включают личные переводы с участием контрагентов в России. Кроме того, сингапурская компания прекратит обслуживание транзакций для транспортировки товаров и поставки или продажи товаров и услуг с участием России.