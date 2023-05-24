Крок в нікуди: за 2022 рік Газпром втратив майже 50% прибутків

Уже однозначно можна стверджувати, що 2022 рік став поворотним для Росії. У Кремлі не лише вирішили почати неспровоковану повномасштабну війну проти України, але й змінили сприйняття своєї країни у світі. Це вплинуло на прибутки їхніх компаній.

Зокрема, йдеться про корпорацію Газпром. Згідно з даними російських ЗМІ, чистий прибуток монополіста за 2022 рік знизився на 41% за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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Втрати Газпрому за 2022 рік

Загалом у 2022 році компанія Газпром заробила 15,3 мільярда доларів за актуальним курсом рубля. За рік до цього цей показник становив 26,1 мільярда доларів. Щодо виторгу, то повідомляють про такі дані:

За 2022 рік виторг компанії зріс до 145,7 мільярда доларів ;

; Роком раніше вказували суму у розмірі 127,3 мільярда доларів.

​Цікаво! Росія збільшує частку юанів у своїх резервах. Паралельно аналітики з Goldman Sachs прогнозують, що китайська валюта у довгостроковій перспективі буде слабшати проти долара.

Далі – більше! Рада директорів російського Газпрому на річних зборах акціонерів виступила з рекомендацією не виплачувати фінальні дивіденди після завершення 2022 року.

Також нагадаємо, що з січня по квітень 2023 року доходи Росії від експорту газу та нафти зменшилися на 52%. Це значно відрізняється від показників за попередні роки.