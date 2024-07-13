Китайські банки ухвалили важливе рішення щодо конвертації рублів в юані. Це пов'язано із санкціями США.

Згідно з російськими ЗМІ, шанхайська "дочка" російського банку ВТБ та інші дрібні китайські кредитори, які розташовані у прикордонній зоні, обмежили конвертацію рублів у юані. Про це стало відомо у п'ятницю, 12 липня.

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Саме через ці банки Росія і Китай планували проводити платежі без тяганини. Загалом важливим етапом стало те, що "ВТБ Шанхай" потрапив під американські санкції. Отже, можливості кредитора конвертувати рублі в юані суттєво зменшилися.

через невеликі прикордонні банки проходить значно менше експортних потоків, ніж імпортних, що створює чергу на отримання юанів у Китаї.

Також додають, що регіональні банки готові надавати послуги, які потрібні для торгівлі з Росією, адже їм не страшні санкції США. Мовляв, вони не працюють з американським доларом, проте рублі їм теж не потрібні.

У результаті ці банки конвертують рублі у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переказу в Росію. Крім того, повідомляють, що розв'язання проблем коштує дорого, ціни імпортованих товарів лише зростають.