США витискають Росію: економіст спрогнозував, що буде з нафтовим ринком

Росія штучно скоротила дефіцит бюджету до 5,6 трильйона рублів у 2025 році, зменшивши грудневі видатки на 70% і перенісши платежі на 2026 рік. Продаж нафти, ключове джерело доходів, опинився під загрозою через санкції США та заборону ЄС.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що Росія ризикує втратити 15 – 17% експорту нафти, що критично для бюджету, оскільки альтернативних джерел фінансування без зовнішніх запозичень у неї немає.

Чому питання нафти вирішальне для російського бюджету?

Реальний дефіцит російського бюджету на 2026 рік напряму залежить від доходів від продажу нафти, оскільки 35% надходжень – це прямі постачання від нафтового експорту.

З урахуванням непрямих надходжень частка нафтових доходів ще більша, тому питання продажу нафти є критичним для російської економіки.

Можна збільшувати податки, нарощувати федеральну позику, робити що завгодно, але без механізму зовнішніх запозичень, якого Росія позбавлена з 2022 року, залишається єдине джерело – продаж енергоносіїв,

– пояснив Пендзин.

Ситуація для Росії щомісяця погіршується завдяки діям США, які роблять це не з міркувань підтримки України, а керуючись власними інтересами.

Зверніть увагу! Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначає, що криза в Росії поглиблюється і вже відчутно впливає на самих громадян.

Чому США витискають Росію з нафтового ринку?

Російську нафту вже майже повністю витиснули з Європи, а нафтопереробні потужності "Лукойлу" викупила американська інвестиційна компанія за 22 мільярди доларів, куди тепер йтиме венесуельська нафта.

Росія експортує 3,5 мільйона барелів нафти щодня, а Індія, яка в найкращі часи купувала 1,3 мільйона барелів на добу, на квітень законтрактувала лише 700 тисяч барелів російської нафти. Це означає реальне скорочення закупівель Індією на 40%.

Ці 700 тисяч барелів Росії буде нікуди подіти, бо Китай цей обсяг не візьме – він уже повністю задоволений, зокрема іранською нафтою. Чи буде Індія далі купляти російську нафту? Буде. З населенням 1,4 мільярда та знижкою 20 доларів на барель Індія не знайде кращої пропозиції,

– сказав Пендзин.

Основна причина скорочення Індією закупівель російської нафти – заборона ЄС від 1 січня 2026 року на продаж нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Оскільки Індія активно експортувала такі нафтопродукти до Європи та на Балкани, індійські нафтопереробники завчасно почали шукати альтернативу, зокрема нафту Перської затоки.

Чи зможе ЄС ефективно блокувати тіньовий нафтовий флот Росії?

З урахуванням того, що Туреччина під тиском США також поступово відмовляється від закупівель російської нафти, Росія ризикує втратити 15 – 17% загального обсягу експорту.

"Близько 10% російського експорту – це тіньовий танкерний флот. Спроби ЄС арештовувати танкери тіньового флоту поки що закінчилися великим провалом", – підкреслив Пендзин.

Зокрема Франція відпустила заарештований танкер у Ла-Манші, посилаючись на відсутність необхідного законодавства для арешту таких танкерів та конфіскації нафти.

Натомість США спокійно переступають через будь-які обмеження, арештовують танкери біля Венесуели, зливають нафту і передають її американським компаніям.

Америка останнім часом серйозно нехтує навіть морським правом, але факт у тому, що Європа поки що цього робити боїться,

– підсумував Пендзин.

