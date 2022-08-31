Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Газ будуть транспортувати через територію Сербії.

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Угорщина збільшила обсяги постачання російського газу

Відтак з 1 вересня 2022 року російський монополіст "Газпром" збільшить обсяги постачання газу до Угорщини відразу на 5,8 мільйона кубометрів на добу, ніж планували за умовами довгострокового контракту між сторонами. Ця угода передбачала наступні моменти:

на рік Угорщина отримувала 3,5 мільярда кубометрів газу;

кубометрів газу; документ підписали у 2021 році на 15 років;

транспортування газу через Болгарію та Сербію;

ще 1 мільярд кубометрів газу надходитиме через трубопровід з Австрії.

До теми! На початок серпня 2022 року Угорщина заповнила сховища для газу більше ніж на 51%, склавши 3,25 мільярда кубометрів сировини.

Сійярто додав, що енергопостачання Угорщини у безпеці. Політик не повідомив, скільки саме це буде коштувати. Цікаво, що російська компанія у серпні 2022 року уже збільшила обсяги постачання газу до Угорщини. Це зробили завдяки додатковому газу через "Турецький потік".