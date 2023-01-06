Росія шукає гроші на війну проти України: обрали "особливий шлях"

Росія фіксує збільшення витрат на повномасштабну війну в Україні, тому Кремлю потрібну шукати варіанти для покриття цих статей. Як зазвичай, росіяни вирішили піти "особливим шляхом".

Згідно з останніми даними, російська влада планує скоротити витрати, які не пов'язані з обороною, оскільки вартість війни для них зростає. Далі – більше! Вони прагнуть натиснути на великі компанії з метою отримання від них додаткових грошей.

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Росія планує тиснути на компанії заради грошей на війну

Йдеться й про державні компанії, й про фірми, які функціонують у сировинному секторі. Нова пропозиція включає більші дивіденди від першої категорії, а також одноразовий платіж від виробників добрив та вугілля.

Відповідні інструкції оприлюднили прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у середині грудня 2022 року. В уряді називають ці заходи, частиною "мобілізаційних доходів".

Крім того, є наказ виділити додаткові 2,4 мільярда доларів або 175 мільярдів рублів на "переселення" 100 тисяч осіб з Херсона до Росії. Це підтверджує думку, що Кремль більше майже не сподівається повернути цієї частини території України.

Річ у тому, що бюджет Росії все більше звужується, оскільки повномасштабна війна проти України наближається до початку другого року протистояння. А економіка держави-агресорки страждає від потужних санкцій США та інших країн Заходу. Додамо, що на сьогодні Росія є лідером серед країн у світі за кількістю санкційних обмежень. Раніше цей статус належав Ірану.

Наприкінці 2022 року завдяки дивідендам та податкам на непередбачувані витрати від "Газпрому" вдалося збільшити профіцит російського бюджету. Але схоже, що масштабні обов'язки щодо грудневих витрат призвели до дефіциту у бюджеті.

За словами осіб, які обізнані з цим питання, частина коштів прагнуть спрямувати на покриття витрат на війну проти України. Водночас джерела додали, що остаточне рішення ще не ухвалили, адже сума буде залежати від офіційного звіту щодо ситуації з бюджетом країни-агресорки за 2022 рік.

Але вони додали, що уряд розглядає можливість встановити дивіденди для державних компаній на рівні понад 50% від чистого прибутку. Недавно Володимир Путін пообіцяв, що не буде жодних обмежень для витрат пов'язаних з війною проти України.

Цікаво, що коштів на освіту та медицину у Росії виділяють все менше. Натомість глава РНБО Олексій Данілов наголосив, що ставлення світової спільноти до повномасштабної війни Росії проти України змінилося. Наприклад, про це свідчить постачання збої від країн Заходу.