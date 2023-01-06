Россия ищет деньги на войну против Украины: выбрали "особый путь"

Россия фиксирует увеличение расходов на полномасштабную войну в Украине, поэтому Кремлю нужно искать варианты для покрытия этих статей. Как обычно, россияне решили пойти по "особому пути".

Согласно последним данным, российские власти планируют сократить расходы, не связанные с обороной, поскольку стоимость войны для них растет. Дальше – больше! Они стремятся нажать на крупные компании с целью получения дополнительных денег.

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Россия планирует давить на компании ради денег на войну

Речь идет и о государственных компаниях, и о фирмах, функционирующих в сырьевом секторе. Новое предложение включает в себя большие дивиденды от первой категории, а также одноразовый платеж от производителей удобрений и угля.

Соответствующие инструкции обнародовали премьер-министр России Михаил Мишустин в середине декабря 2022 года. В правительстве называют эти меры, частью "мобилизационных доходов".

Кроме того, есть приказ выделить дополнительные 2,4 миллиарда долларов или 175 миллиардов рублей на "переселение" 100 тысяч человек из Херсона в Россию. Это подтверждает мнение, что Кремль больше почти не надеется вернуть эту часть территории Украины.

Дело в том, что бюджет России все больше сужается, поскольку полномасштабная война против Украины близится к началу второго года противостояния. А экономика государства-агрессора страдает под мощными санкциями США и других стран Запада. Добавим, что сегодня Россия является лидером среди стран в мире по количеству санкционных ограничений. Ранее этот статус принадлежал Ирану.

В конце 2022 г. благодаря дивидендам и налогам на непредвиденные расходы от "Газпрома" удалось увеличить профицит российского бюджета. Но, похоже, масштабные обязанности по декабрьским расходам привели к дефициту в бюджете.

По словам лиц, знающих этот вопрос, часть средств стремятся направить на покрытие расходов на войну против Украины. В то же время источники добавили, что окончательное решение еще не было принято, ведь сумма будет зависеть от официального отчета по ситуации с бюджетом страны-агрессора за 2022 год.

Но они добавили, что правительство рассматривает возможность установить дивиденды для государственных компаний на уровне свыше 50% от чистой прибыли. Недавно Владимир Путин пообещал, что не будет никаких ограничений на расходы, связанные с войной против Украины.

Интересно, что средств на образование и медицину в России выделяют меньше. Глава СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что отношение мирового сообщества к полномасштабной войне России против Украины изменилось. Например, об этом свидетельствует снабжение сбоев от стран Запада.