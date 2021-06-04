Війна з доларом: Росія шантажує США напередодні зустрічі Байдена та Путіна

Протистояння США та Росії на міжнародній арені набирає обертів. На фоні цього Москва шантажує Вашингтону відмовою від контрактів на нафту у доларах США. За яких умов Росія піде на такий крок – читайте далі.

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак у четвер заявив, що багата на нафту та газ країна, може реалізувати цей план, якщо адміністрація Джозефа Байдена буде продовжувати вводити цільові економічні санкції.

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Росія остерігається нових санкцій США

Новак додав, що Росія все ще залишається світовим лідером на ринку горючих паливних копалин, тож керівництво країни має намір диверсифікувати це, виходячи на ринки скрапленого природного газу та нафтохімії. До того ж він анонсував розвиток виробництва нової енергії. Йдеться про технології зберігання вуглецю та розробку нових видів палива.

Цю заяву він зробив після того, як Російська Федерація оголосила про виключення доларових активів з Фонду національного добробуту, який накопичує доходи від нафти та газу. Фонд був створений з метою підтримки пенсійної системи. Очільник російського Мінфіну Антон Сілуанов підмітив, що змін варто очікувати протягом місяця.

Санкції проти Росії

Москва пішла на цей крок напередодні зустрічі Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Президенти мають зустрітися наприкінці червня.

Проти економіки Російської Федерації почали вводити санкційні обмеження у 2014 році. Перший пакет санкцій був запроваджений через анексію українського Криму. Нову хвилю обмежень викликали наступні дії Кремля:

Росія роками активно заперечує свою причетність до цих "подій".