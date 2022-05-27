Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії

Західний світ почав уникати російської нафти. Країна-агресорка знайшла покупців в Індії та Китаї, наростивши рекордні поставки у ці країни.

Рекордний обсяг російської нафти знаходився на борту танкерів минулого тижня – від 74 до 79 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.

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Азія купує все більше російської нафти

Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну на російських танкерах в морі було 27 мільйонів барелів. Тобто обсяг виріс майже в 3 рази. Минулого місяця Азія вперше обійшла Європу як найбільшого покупця російської нафти. У травні очікується, що розрив між Європою та Азією зросте ще більше.

Станом на 26 травня у морі знаходилося близько 57 мільйонів барелів Urals і 7,3 мільйона барелів російської далекосхідної нафти ESPO.

Азія обирає економіку, а не політику

США, Велика Британія та багато компаній з ЄС відмовилися від російських вантажів нафти. Натомість Китай та Індія скористалися можливістю скупити мільйони барелів нафти за значними знижками.

Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією,

– сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler.

При цьому аналітик наголосив, що США зацікавилися збільшенням споживання російської нафти Індією. Тож вони можуть вплинути на азійську країну, аби та зменшила закупівлі.

Нафтове ембарго: що відомо

Євросоюз планував ввести нафтове ембарго проти Росії в рамках шостого пакету санкцій.

Але Угорщина вже тижнями його блокує і не погоджується на різні пропозиції ЄС щодо спецумов для неї.

Тепер розглядають можливість введення нафтового ембарго без Угорщини.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що рішення про ембарго на російську нафту вдасться погодити протягом кількох тижнів.

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Росія змушена продавати нафту за знижками, щоб її купили в Азії – адже там розуміють, що в країни-агресорки немає альтернатив. Також Росії значно дорожчою та тривалішою обходиться логістика. До прикладу, транспортування нафти марки Urals із західних портів Росії до Китаю лише в один бік займає близько 2 місяців.