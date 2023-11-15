Росія продає нафту без цінової стелі: що варто знати про інструменти Москви та чого чекати далі

Нафтові санкції проти Росії мають критично важливе значення у протистоянні з Кремлем та Путіним. Проте все частіше з'являється інформація про неефективність, для прикладу, цінової стелі.

24 Канал розпитав українських економістів про нафтові санкції проти Росії. Ситуацію прояснили Олег Гетман та Борис Кушнірук. Більше про це – читайте далі в ексклюзивному матеріалі.

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Які фактори грають на користь Росії на ринку нафти

Олег Гетман наголосив, що Росія не всю нафту продає поза ціною, яка вище граничної межі від G7, але ця частка є досить значною. Це стало можливим, коли звичайна нафта, зокрема марка Brent, почала шалено зростати і перетнула позначку в 90 доларів за барель.

За його словами, таким чином, стимули обійти цю стелю, яку встановили на рівні 60 доларів, стали неймовірними. І вони почали пробивати цінову стелю через застосування свого тіньового флоту, танкерів зі страховками не країн Заходу, а з Індії, Китаю і Росії. Тож, ціна почала коливатися на рівні 65 – 70 доларів за барель. Але, коли марка нафти Brent знову торгується за ціною у 80 – 83 долари за барель, то і вартість абсолютної більшості продажів в Росії повернулася до цінової стелі.

Буквально вчора російська нафта знов повернулася до цінового діапазону в 59 – 60 доларів за барель. Тому зараз стимули для ухиляння незначні. Розрив складає лише 20 доларів. Тому поступово все повертається до такої ситуації, яка мала б бути,

– заявив економіст.

Натомість економіст Борис Кушнірук наголосив, що перш за все потрібно розуміти, що Росія зуміла знайти прогалини у санкційній політиці, тому має можливість продавати свою нафту дорожче. З іншої сторони, коли ціна на нафту низька, то тоді, й само собою розуміється, що російська сировина коштує менше, ніж 60 доларів. Проте зі зростанням ціни, збереження граничної стелі провокує суттєвий розрив між ціною на ринку і визначеними 60 доларами.

Відповідно, з'являється значно більше приводів і вигоди для того, щоб обходити санкції. Маржа велика, вигода від різниці. Тому цю нафту готові купувати багато компаній, беручи участь в обході санкцій, які запровадив Захід,

– пояснив Кушнірук.

Обхід нафтових санкцій

Борис Кушнірук підмітив, що система санкції, загалом, мала діяти певним чином, щоб завадити реалізації російської нафти вище цінової стелі. Йдеться про західні страховій компанії, які контролюють левову частину цього ринку й не мали права страхувати судна, причетні до транспортування російської нафти з ціною вище 60 доларів за барель. Натомість Росія вигадала схему для обходу граничної межі.

Річ у тому, що ті чи інші компанії формально платять за нафту менше, ніж 60 доларів, але при цьому різко зростає вартість її транспортування. Крім того, судна, які перевозять цю нафту, фактично контролюються через систему офшорів безпосередньо Росією. Таким чином, завдяки завищеній ціні за транспортування, нафту продають дорожче.

Також варто враховувати, що росіяни закупили велику кількість старих танкерів, які фактично стали їхнім тіньовим флотом. Ба більше, ці судна відключають транспортери, тобто не показують, де вони знаходяться, під час своїх маршрутів. Це дозволяє іншим суднам перевантажити сировину у морі і заходити в порти нібито без російської нафти, Ще можна згадати про змішування нафти з Росії з сировиною від третіх країн чи постачальників.

Водночас Олег Гетман заявив, що в новому санкційному пакеті ЄС, до якого приєднаються країни G7, передбачено саме відстеження танкерів, які перевозять нафту вище цінової стелі, та накладання додаткових санкцій на власників цих суден.

Також ми пропонуємо (14 провідних аналітичних центрів України, – ред.) ідею, що суднам застрахованим не на Заході, а в країнах, які наближені до Росії, неможливо буде пройти західні протоки й заходити в територіальні води країн ЄС,

– додав Олег Гетман.

Перегляд цінової стелі

Олег Гетман вважає, що наразі неможливо переглянути цінову стелю для російської нафти. За його словами, коли є значні стимули й різниця між нафтою Brent і Urals становить близько 20 доларів, як зараз, це максимальна гранична межа, щоб утримувати цю стелю, яка і так підтікає.

Тож, в першу чергу, потрібно зацементувати стелю, запровадити вище згадані заходи, щоб цей механізм чітко працював. Потім дочекатися, коли розрив у ціні між марками нафти Brent і Urals буде не такий великий, як зараз, а знизиться хоча б до 10 доларів. І лише після цього, за умовами виконання необхідних кроків, можна буде змінювати цінову стелю,

– пояснив Гетман.

Борис Кушнірук вважає, що наразі більш актуальним буде питання не про перегляд цінової стелі, а створення додаткових обмежень, які не дозволять обходити санкції. На думку економіста, немає жодного сенсу змінювати стелю, якщо ви її не контролюєте.

До того ж він наголошує, що чим більший розрив між ринковою вартість і ціновою стелею, тим більша маржа, яка дуже спонукає заробити на схемах, пов'язаних з російською нафтою. За словами експерта, цінову стелю зараз безглуздо міняти, спершу потрібно впроваджувати кроки, які б не дозволяли обходити цей механізм.