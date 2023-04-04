Китайський юань випередив долар за обсягом торгів у Росії, – Bloomberg

У Росії зафіксували серйозні зміни на ринку валют. Річ у тому, що китайський юань вирвався у лідери у Росії та випередив долар США. Що це означає – далі у тексті.

Китайський юань став найбільш торговою валютою у Росії після року повномасштабного вторгнення в Україну та потужних санкцій Заходу. Офіційна валюта другої економіки світу випередила американський долар.

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Юань все більше використовують у Росії

Загалом Московська фондова біржа надала дані, згідно з якими юань вперше став лідером на ринку у лютому за рівнем місячного обсягу торгів. Вже у березні цей показник зріс. Крім того, розрив між доларом та юанем збільшився.

Такі зміни на ринку валют спровокували додаткові санкції проти тих російських банків, які могли здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах.

Для прикладу, філія австрійського Raiffeisen Bank International, яка була одним із головних каналів для проведення міжнародних платежів у Росії. Але водночас на кредитора все більше тиснуть регулятори з Європи та США, через діяльність на території держави-агресорки. Варто додати, що цей банк у 2022 році отримав понад 50% прибутків саме у Росії.

Водночас співпраця Росії та Китаю лише набирає оберти після 24 лютого 2022 року. Особливо на тлі розриву відносин з Європою, а також ринків збуту у цьому регіоні. Зокрема, йдеться про нафту.

До теми! Ба більше, потужні санкції проти фінансового сектору Росії, оскільки через це Кремль та компанії в країні були вимушені змінити валюту для своїх зовнішньоторговельних операцій.

Останні зміни та заклики влади Росії

Раніше вони використовували долар та євро, які замінили валютами країн, які вирішили не приєднуватися до санкційної політики проти агресора. Відповідні зміни провели й у Мінфіні Росії:

Відомство перевело свої ринкові операції в юань, замінивши долар США;

Мінфін також створив нову структуру Фонду національного добробуту, згідно з якою 60% його активів будуть зберігати саме в китайських юанях.

Крім того, центральний банк Росії на постійній основі звертається до компаній та росіян із закликом переводити свої активи або в російські рублі, або у валюти так званих "дружніх" країн. Мовляв, таким чином вони зможуть уникнути ризику блокування та замороження активів.

Коментар експерта та огляд ринку

Водночас Bloomberg додає, посилаючись на зібрані біржові дані, американський долар все ще залишається найпопулярнішою валюта у Росії. Ця грошова одиниця лише зрідка поступається юаню за обсягами операцій на ринку в окремі торгові дні.

Зараз на ринку менше доларів, оскільки доходи Росії зменшилися через падіння цін на нафту та скорочення експорту,

– повідомив стратег ITI London.

Водночас імпорт товарів з Китаю збільшився на 29%, тоді як експорт із Китаю перебуває на етапі стагнації. Також нагадаємо, що очільник Піднебесної Сі Цзіньпін здійснив перший закордонний візит після переобрання на посаді саме до Москви. Реакція ринків на це була закономірною – акції китайських компаній різко обвалилися.