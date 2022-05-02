Росія не змогла продати 37 мільйонів барелів нафти: у чому справа
Джерело:Bloomberg
Російська нафтогазова компанія "Роснафта" не змогла продати щонайменше 37 мільйонів барелів своєї нафти Urals. Жодна європейська компанія не подала заявку на тендер для продажу цієї марки нафти.
Найбільша у Росії нафтова компанія не змогла провести тендер на продаж своєї сировини, адже європейські покупці все тримають осторонь через напад на Україну. Про це повідомляють 5 трейдерів, які обізнані з цим питанням.
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Росія провалила тендер на продаж нафти Urals
Росіяни мали не меті продати 5,1 мільйона тонн або 37 мільйонів барелів нафти Urals для завантаження на трьох західних портах у травні та червні. Проте покупці у Європі не виступили з пропозиціями.
Деякі нафтовиробники з Азії подали заявки, проте у російській компанії визнали їх надто низькими, згідними з даними трейдерів. Ці ж компанії поскаржилися на деякі вимоги "Роснафти" у тендері, назвавши дуже жорсткими. Зокрема, вони згадали про 100% передоплату.
Ця невдача свідчить про збільшення проблем для російських виробників нафти у контексті заміни покупців на свій товар, після того, як європейці скорочують свої покупки. Водночас більше ніж половина морського експорту нафти Urals все ще призначається для Європи. Це співвідношення різко впало з довоєнного рівня, яке становило аж 90%.
Проте Росія все ще має покупців на свою нафту. Зокрема, Індія, яка суттєво нарощує імпорт нафти Urals. Таким чином, ця країна замінить Європу як основного покупця цієї марки нафти. Однак в інших місцях інтерес до купівлі залишається приглушеним, і ще невідомо, чи зможе загалом Азія поглинути додаткові бочки з сировиною, яких Європа уникає.