Не встигає продавати: Росія має проблеми з нафтою на тлі атак по НПЗ

Росія наразі має труднощі з поставками всього обсягу своєї сирої нафти. Всю цю кількість сировини Кремль змушений відправляти на експорт на тлі посилення українських ударів безпілотниками по своїх НПЗ.

Що відбувається з російською нафтою

Середній за чотири тижні обсяг морського експорту сирої нафти за період до 12 липня майже не змінився й становив 4,21 мільйона барелів на добу, про що пише Bloomberg.

Це лише на 10 тисяч барелів менше від найвищого рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До війни приблизно 600 тисяч барелів на добу транспортувалися трубопроводами на європейські нафтопереробні заводи.

Але зростання експорту не супроводжується такими ж темпами доставки. Через це обсяг російської нафти, що залишається в морі, знову наблизився до максимумів початку року.

Україна посилила удари по російських НПЗ. Через хвилю атак обсяги російської нафтопереробки в липні впали до найнижчого рівня більш ніж за 21 рік, що поглибило дефіцит пального всередині країни та ще більше посилило напруження на світовому ринку.

Ймовірно, через ці атаки Росія змушена спрямовувати на експорт нафту, яку більше не може переробляти всередині країни. Це збільшує обсяги морських поставок, навіть попри скорочення видобутку.

За даними ОПЕК, у червні Росія видобувала 8,93 мільйона барелів на добу – приблизно на 830 тисяч барелів менше від цільового показника, погодженого в межах домовленостей із країнами-виробниками. Партії російської нафти дедалі довше залишаються нерозвантаженими.

За даними відстеження танкерів, біля Мерса-ель-Хамри на середземноморському узбережжі Єгипту стоять п'ять танкерів із нафтою марки Urals.

Ще п'ять суден зупинилися в архіпелазі Ріау – одному з місць концентрації танкерів так званого "тіньового флоту", що перевозить санкційну нафту.

Водночас партії нафти марок Sokol та Sakhalin Blend із Далекого Сходу Росії можуть тижнями чекати перевалки із шатлових танкерів на океанські судна. Деякі партії флагманської марки ESPO також простоюють біля головного тихоокеанського порту Козьміно протягом кількох тижнів після завантаження.

Через ці затримки обсяг російської нафти, що перебуває в морі, до неділі зріс приблизно до 135 мільйона барелів.

Таким чином, українські удари по НПЗ змушують Росію шукати нові рішення щодо нафти. Але продаж темпи доставки залишаються повільними, що впливає на ситуацію.

Що ще відомо про нафту Росії

Нагадаємо, що удари по НПЗ дійсно негативно впливають на ситуацію у Росії. Зокрема, країна-агресорка вже вибудовує менше нафти.

Наприклад, торік росіяни видобували 9,2 мільйона барелів нафти на добу. А у 2026 році очікується 8,9 мільйона барелів на добу.