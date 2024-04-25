Росія арештувала рахунки найбільшого банку США

Росія продовжує вести боротьбу з іноземними бізнесами. Черговим кроком стало рішення арбітражного суду Санкт-Петербурга щодо рахунків американського банку JPMorgan.

До суду звернувся державний російський банк ВТБ. Таким чином, кредитор намагається повернути заблоковані за кордоном кошти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Росія арештувала рахунки JPMorgan

Арбітражний суд Санкт-Петербурга ухвалив рішення про блокування усіх рахунків JPMorgan у Росії. Це рішення стосується й рахунків дочірніх компаній банку. Проте суд не арештував цінні папери та майно, що належить фондам JP Morgan, а також домен jpmorgan.ru.

Цікаво, що JPMorgan минулого тижня подав позов проти ВТБ до суду у Нью-Йорку. Головна вимога американського кредитора – це припинення спроб повернути 439,5 мільйона доларів з рахунку, який заблокували в США. Крім того, вказують, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні проти ВТБ запровадили санкції.

В JPMorgan наголосили, що повернення коштів російському банку ВТБ неможливе у зв'язку з нормами американського законодавства.

Далі – більше! Представники JPMorgan у скарзі, яку подали до федерального суду Мангеттена у квітні, назвали спробу ВТБ повернути гроші в Росії "кричущим порушенням" угоди про розгляд спорів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон закликав на початку квітня продовжувати підтримувати Україну та наполягав на важливості допомоги.