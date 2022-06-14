Росія активно продає нафту до Азії, але зі знижками: хто купує найбільше і як змінилися ціни

Нещодавно Євросоюз ухвалив рішення про введення тимчасового ембарго проти російської нафти до кінця року. Проте держава-агресорка все ще має можливість продавати чорне золото. Хто купує найбільше – читайте далі.

Росія активно шукає нові ринки збуту на фоні санкцій Євросоюзу щодо нафти. Офіційна Москва звернула увагу на Азію у контексті постачання сировини морем. У цьому регіоні головними імпортерами російської нафти стали дві великі країни.

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Росія продає нафту до Азії

Індія з категорії незначного покупця перейшла до другого найбільшого пункту призначення для суден з російською нафтою. Першу сходинку займає Китай. На сьогодні Піднебесна стає єдиним ринком для сировини з Росії, які завантажують із портів держави-агресорки на тихоокеанському узбережжі.

Тоді як Індія стрімко стає найпотужнішим покупцем барелів нафти, які йдуть від західних берегів Росії. Імпортери з Азії, серед яких домінують Індія та Китай, наразі отримують приблизно 50% від загального об'єму експорту нафти з російських портів. При цьому потік танкерів з нафтою прямує навколо Європи через Суецький канал, зокрема з Балтійського моря.

Санкції проти Росії

Європейський Союз погодив шостий пакет санкцій у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну, який включає заборону імпорту на нафту з держави-агресорки морським шляхом, яким набере чинності у грудні.

Тим часом кілька нафтопереробних компаній й трейдерів самостійно санкціонують російську нафту. Проте, хоча торгівля була перенаправлена в Азію, поки що обмеження мало впливають на загальний рівень постачання.

Обсяги постачання російської нафти за останні тижні

Загальні потоки російської нафти морем знизився за тиждень до 10 червня, втративши приріст попереднього тижня. Загалом на 34 танкери завантажили 24,9 мільйона барелів з експортних терміналів Росії. Таким чином, середній обсяг нафти склав 3,55 мільйона барелів на добу, що на 10% менше від 3,94 мільйона за тиждень, який закінчився 3 червня.

Разом зі зменшення обсягів відвантажної сировини за тиждень, який закінчився до 10 червня, зменшився й дохід Росії від експортного мита. Таким чином, Кремль заробив на 28 мільйонів доларів або 16% менше. Ця сума впала до 152 мільйонів доларів зі 180 мільйонів доларів, які Росія отримала за тиждень до цього.

Ці дані свідчать про нижчу ставку експортного мита за барель на постачання у червні, який застосовували до всіх відвантажень нафти за сім днів до 10 червня, і лише до деяких за тиждень до 3 червня. Загалом цей показник за останні місяці змінився наступним чином:

з травня по червень ставки на мито впали на 10% до 44,80 долара за тонну, що еквівалентно приблизно 6,11 долара за барель;

за тонну, що еквівалентно приблизно за барель; у травні ці показники дорівнювали 49,60 долара за тонну, або 6,81 долара за барель,

за тонну, або за барель, тоді як у квітні фіксували дані на рівні 61,20 долара за тонну або 8,30 долара за барель;

за тонну або за барель; загалом з квітня ставки мита впали на 27%, що показує суттєві знижки, які Росія змушена запропонувати, щоб забезпечити нових покупців на свою нафту в Азії.

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