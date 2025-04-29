Родовища залізної руди в Україні: де найбільші запаси копалин, які оцінюють в трильйони доларів

Залізна руда – це один із ключових природних ресурсів України. Поклади залізної руди оцінюють в трильйони доларів, але деякі родовища окупувала Росія.

Родовища залізної руди в Україні

Запаси залізної руди оцінюють в 18,1 мільярда тонн, які оцінюють в 2 трильйони доларів США, пише 24 Канал з посиланням на Forbes. Залізна руда входить в трійку найбільших та найдорожчих корисних копалин в Україні.

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Ключові родовища залізної руди зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні, що в Дніпропетровській області, а також в Керченському залізорудному басейні, що в Криму. Значні запаси також виявили в Кременчуцькому, Білозірському та Маріупольському залізорудних районах, інформує Портал даних видобувної галузі України.

Нагадаємо, що Росія захопила родовища Керченського залізорудного басейну ще в 2014 році. Крім того, у 2022 році агресор окупував нові території України, де також є поклади залізної руди. Йдеться про родовища Білозерського та Приазовського залізорудних районів у Запорізькій і Донецькій областях, пише BBC.

Що таке залізні руди Це природні мінеральні утворення з вмістом заліза в таких кількостях, за яких його економічно вигідно видобувати.

Залізна руда є одним із головних джерел для світової чорної металургії. Зокрема, залізна руда потрібна для виробництва сталі, яка, своєю чергою, має важливе значення для підтримання потужної промислової бази, за даними USGS.

На момент створення цього матеріалу, залізна руда торгується на рівні 104,81 долара за метричну тонну, згідно з даними Markets Insider. З початку року залізна руда подорожчала майже на 2%.