Де народився та навчався Роберт Кійосакі

Роберт Кійосакі – знаменитий американський інвестор і бізнесмен, популярний письменник і автор книг по інвестуванню, які стали бестселерами у США і по всьому світу. А його настільна навчальна гра "Грошовий потік" допомогла мільйонам людей оволодіти фінансовими стратегіями, розповідає 24 Канал.

Народився Роберт Кійосакі 8 квітня 1947 в Хіло, на Гаваях. Його предки приїхали з Японії, проте чотири покоління Кійосакі жили в США. Його батько Ральф був доктором філософії, мати Марджорі – медсестрою.

По закінченню середньої школи Кійосакі продовжив освіту в Нью-Йорку. Потім він вирішив пов’язати своє з морським американським корпусом, служив у В’єтнамі, де був пілотом військового вертольота. Демобілізувався він у 1973 році і кардинально змінив свою долю.

Слід знати! Кійосакі за свою службу був нагороджений медаллю Військово-Повітряних сил США.

Де працював та як відкрив власний бізнес Кійосакі

Повернувшись з В’єтнаму, Роберт викладав у Гавайському університеті – вів курси для майбутніх бізнесменів, але недовго. Наступні три роки Кійосакі сумлінно працював в фірмі Xerox, що дозволило йому накопичити стартовий капітал.

У 1977 Кійосакі відкрив власну справу з виготовлення гаманців для серфінгістів. Дуже скоро ці гаманці вже проводилися в усьому світі. У вісімдесятих бізнесмен вирішує випускав ліцензовані футболки та мерч для музикантів, паралельно грав на біржі, а виручені кошти вкладав в нерухомість Але все це призвело до того, що Кійосакі втратив власний будинок і був винний кредиторам 1 мільйон доларів.

Варто знати! Найтяжчим виявився 1985, коли гроші зовсім закінчилися. Кійосакі з дружиною був змушений ночувати то у друзів, то в машині.

Як Кійосакі став фінансовим гуру

Після повного краху Кійосакі проаналізував причини своїх невдач і почав навчати інших фінансової грамотності. Разом з дружиною Кім він працював у школі фінансової грамотності Excellerated Learning Institute. Паралельно Роберт брав участь у бізнесі компанії Amway. Виручені гроші подружжя вклало у міжнародну просвітницьку організацію Rich Dad's Organization, яка займається освітою і навчає людей правильно поводитися з фінансами. Її Кійосакі заснували у 1985 році.

У 47 років Кійосакі почав писати книги. Його роботи стали бестселерами таких журналів, як USA Today, The New York Times і The Wall Street Journal. Серед них

"Багатий Тато, Бідний Тато";

"Квадрант грошового потоку";

"Багатий Тато – керівництво по інвестуванню".

Також Кійосакі створив єдину в своєму роді настільну гру "Грошовий потік 101" (Cashflow 101). Граючи у цю гру, люди навчаються правильному поводженню з грошима і оволодівають методами збагачення. Це методи самого Роберта Кійосакі, завдяки яким він став мільйонером.

Якщо ви не навчитеся керувати своїми грошима, будете все життя танцювати під дудочку. Ви або господар грошей, або їх раб. Третього не дано,

– заявляв не раз Кійосакі.

Наразі Роберт Кіосакі зайнятий інвестиціями в нерухомість і розвитком невеликих фірм. Він не залишає навчання і приділяє цьому багато часу. Кійосакі проводить навчальні семінари, тривалістю від 1 години до 3 днів і таким чином ділиться з людьми секретами свого успіху.

Слід знати! Кійоакі заробив за життя мільйони, однак точний розмір статків підприємця невідомий. За найпоширенішою інформацією, Кійосакі володіє близько 100 мільйонами доларів.