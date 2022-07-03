Зокрема, сім'я Тайхутту, яка у 2017 році вклала все чим володіла у біткойн, повідомила про зміни у фінансовому плані після початку знецінення валюти. Саме цю монету вони обрали на ринку. Тоді вартість головної криптовалюти світу коливалася на рівні 900 доларів за монету.

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Падіння біткойна та інвестори

Повідомляють, що з початку падіння біткойна сім'я втратила 1 мільйон доларів на своїх інвестиціях. Проте вони все одно оптимістично налаштовані щодо майбутнього цифрової монети.

Діді Тайхутту додав, що він продав приблизно 15% активів родини у біткойнах, коли ціна монети впала до 55 тисяч доларів за штуку. Максимально головна криптовалюта у світі коштувала майже 69 тисяч доларів за монету.

55 тисяч доларів для мене було підтвердженням того, що ми підемо нижче,

– додав інвестор.

На момент створення цього матеріалу, вартість цифрової монети коливається на рівні 19 216 доларів за штуку. Ринкова капіталізація біткойна становить 366,58 мільярда доларів, згідно з CoinDesk. У контексті ведення справ з віртуальними активами варто завжди враховувати неабияку волатильність. По суті – це ціна бізнесу на цьому ринку.

За останні 10 років біткойн пережив два досить тривалих спади, перш ніж відновити свої позиції на ринку. В останнє таку динаміку біткойн показував у 2018 році. Тоді монета втратила 80% від своєї вартості, проте після – злетіла до нового історичного максимуму у листопаді 2021 року.

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