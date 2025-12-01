Ялинка, що коштує як 100 квартир в Києві: її вигляд приголомшує

Торік в Німеччині було виготовлено найдорожчу ялинку в світі. Її ціна рівна вартості приблизна 100 квартир в Києві. Річ у тім, що ця ялинка – з чистого золота.

Що відомо про найдорожчу ялинку у світі?

Ця різдвяна ялинка була висотою майже 3 метри, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Зверніть увагу! Ціна цієї ялинки – приблизно 4 мільйони фунтів стерлінгів. Відповідно до теперішнього курсу, це більш як 5 мільйонів доларів.



Як виглядає найдорожча ялинка із золота / Фото: NF/newsX

Що відомо про цю ялинку:

ця ялинка, виготовлена мюнхенською компанією Pro Aurum;

загалом для виготовлення цієї ялинки було використано 2024 золотих монет Віденської філармонії;

вага цієї ялинки – 60 кілограмів.

Золота ялинка приголомшливо ілюструє це позачасове значення дорогоцінного металу,

– наголосив речник Pro Aurum Бенджамін Сума.

Зауважимо, що ця ялинка виготовлена не для продажу. Її зробили виключно для того, аби привабити нових покупців.

Цікаво! На вершині цієї ялинки замість традиційної прикраси була встановлена 24-каратна золота монета.

Яка ялинка мала найдорожчі прикраси?

Раніше найдорожчою ялинкою вважалася зелена красуня з готелю Emirates Palace в Абу-Дабі, встановлена у 2010 році. Її вартість, через прикраси, була більш як – 11 мільйонів доларів, повідомляє BBC.

Цікаво знати! Сама ялинка коштувала всього 10 тисяч доларів і була в висоту – 13 метрів.

Загальна вартість прикрас перевищила 11,5 мільйонів доларів. Це не дивно, адже зелена красуня була "усипана" дорогоцінними каменями, зокрема:

смарагдами;

діамантами;

та перлами.

