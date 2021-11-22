Компанія Spanx Inc. оприлюднила новий список високопоставлених інвесторів.

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Інвесторами компанії Spanx стали всесвітньо відомі люди

Американська інвестиційна фірма Blackstone завершила попередньо анонсоване раніше придбання контрольного пакета акцій Spanx за 1,2 мільярда доларів. Крім того бренд Сари Блеклі залучив нових інвесторів. Серед них:

телеведуча Опра Вінфрі,

акторка Різ Візерспун,

засновниця онлайн додатку для знайомств Bumble Вітні Вулф Герд,

засновані жінками інвестиційні фонди G9 Ventures та Able Partners.

За даними The New York Times, зірки кіно та телебачення, а також очільниця Bumble будуть інвестувати безпосередньо у Spanx, тобто поза межами Blackstone.

Я рада вітати Опру Вінфрі, Різ Візерспун, Вітні Вулф Герд, G9 Ventures та Able Partners як інвесторів Spanx!,

– заявила засновниця та гендиректорка компанії Сара Блеклі.

Вона також додала, що Опра Вінфрі й Різ Візерспун – давні прихильниці цього бренду, а Вітні Вулф Герд змінила правила ігри для жінок у бізнесі. Сара Блеклі також зазначила, що Опра Вінфрі – це одна з причин раннього успіху Spanx, адже телеведуча у 2000 році внесла цей бренд до свого культового переліку "Улюблених речей" (Favorite Things).

Капітали інвесторок Spanx: