Королі Америки: хто вони – найбільші землевласники у США

Земля – це надзвичайно цінний ресурс. Особливо, якщо йдеться про сільськогосподарські угіддя, які критично важливі для світу. Ба більше, відомі мільярдери також скуповують земельні ділянки.

Кому належить земля у США

Найбільшим приватним власником земельних угідь в США є сім'я Емерсон, якій належить одна із найбільших компаній по виробництву пиломатеріалів. Йдеться про компанію Sierra Pacific Industries, пише 24 Канал з посиланням на LandGate.

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Сім'ї Емерсон наразі належить понад 2,411 мільйона акрів (1 акр дорівнює 0,404 гектара) сільськогосподарських угідь в США. Це переважно лісові ділянки в таких штатах:

Каліфорнія;

Вашингтон;

Орегон.

Для прикладу, у жовтні 2021 року компанія Sierra Pacific Industries повідомила про історичну угоду. Сім'я Емерсон придбала 175 тисяч акрів землі в Орегоні. Ця родина поступається кількістю земель лише уряду США та племенами корінних американців, яким належить 650 мільйонів акрів землі та 56 мільйонів акрів землі відповідно.

До теми! Американський мільярдер Білл Гейтс, який заробив свій капітал завдяки компанії Microsoft, в останні роки активно скуповує земельні ділянки. Зокрема, у 2022 році стало відомо, що Гейтс придбав 2100 акрів сільськогосподарських угідь в штаті Північна Дакота за 13,5 мільйона доларів.



На сьогодні мільярдеру належить 275 тисяч акрів угідь в США, за даними The Land Report. Тоді як засновнику Amazon Джеффу Безосу належить понад 400 тисяч акрів землі у США.

До п'ятірки лідерів, які володіють найбільшими площами земельних угідь в США, також входять бізнесмени Джон Малоун та Тед Тернер. Малоун має 2,2 мільйона акрів землі, тоді як Тернер у власності Тернера 2 мільйони акрів землі.