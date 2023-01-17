В останні два місяці 2022 року експорт іранської нафти досягнув нових максимумів. Ба більше, Іран почав 2023 рік з досить сильними позиціями у цьому секторі.

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Рекордні показники для іранської нафти

Експерт з енергетики у компанії SVB International повідомив, що обсяги експорту нафти з Ірану в грудні в середньому становив трохи більше, 1,1 мільйона барелів на добу. Це на 42 тисячі барелів на добу більше, ніж в листопаді. Це також є піком за 2022 рік. Згідно з даними компаній, які стежать за потоками нафти, Іран постачає більше сировини до Венесуели та Китаю.

У компанії Petro-Logistics повідомили про фіксування тенденції до зростання експорту нафти з Ірану. Додають, що у грудні цей показник дійшов до пікового рівня з березня 2019 року. Тоді як експерти з Kpler заявили про такі дані щодо продажів сировини:

У листопаді цей показник склав 1,23 мільйона барелів на добу;

на добу; Це найвищий показник з серпня 2022 року, а також майже досяг одного рівня, який фіксували у квітні 2019 року.

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Санкції США, ядерна угода та Іран

Варто додати, що експорт сировини обмежили під час президентства Дональда Трампа. Адже у 2018 році США вийшли з ядерної угоди з Іраном, яку вклали за три роки до цього, та відновили санкції, спрямовані на обмеження експорту сировини.

Ситуація почала змінюватися, коли до влади у США прийшов Джозеф Байден. Чинний очільник Білого дому прагнув відновити ядерну угоду з офіційним Тегераном. На фоні цього зросли обсяги експорту. За деякими оцінками, ці показники досягли максимального рівня з 2019 року. Водночас цю динаміку зафіксували навіть на тлі серйозних викликів. Серед них:

Затримки переговорів між США та Іраном;

Російська нафта, яку продають зі знижкою. Це призводить до конкуренції на ринку.

Наприкінці 2022 року Мінфін США запровадив санкційні обмеження проти контрабандистів нафти, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції. Крім того, речниця Ради національної безпеки Білого дому наголосила, що влада США гарантує дотримання санкцій, а макроекономічні показники Ірану це ілюструють.