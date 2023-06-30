Прямо протилежні фактори на ринку нафти: як це впливає на ціни

Нафта наприкінці тижня продовжує зростати в ціні. Проте на ринок впливає фактор, який водночас стримує позитивну динаміку. Про головні зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 29 червня 2023 року, марка нафти Brent завершила торги з ціною на рівні 74,03 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,31 долара або 0,1% під час сесії.

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Бренд нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувався на рівні 69,86 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 0,30 долара або 0,4%, повідомляє Reuters.

Український економіст Олег Гетман детально пояснив, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 74,34 долара за барель (+ 0,42%);

за барель (+ 0,42%); Марка WTI торгується на рівні 69,80 долара за барель (- 0,09%).

Що впливає на вартість нафти

На ринку нафту зафіксували зростання попри наявність прямо протилежних факторів впливу. Сировина дорожчала через новинку про більше, ніж очікували вивільнення з резервів у США. Водночас зростання на ринку стримували побоювання, що подальше підвищення процентних ставок може вплинути на зростання світової економіки, пише видання Reuters. Зокрема, один із варіантів наслідків у разі сповільнення економіки – це потенційний спад попиту на нафту.