Росія буде зберігати свою нафту в Африці, але й тут фіксують певні виклики

Пул покупців російської нафти з грудня 2022 року суттєво скоротився після запровадження відповідних санкцій. На жаль, держава-агресорка все ще має можливість для продажу сировини у світі. Більше про одну з останніх ситуацій – читайте далі.

Для прикладу, судно з російською нафтовою протягом понад двох тижнів після прибуття просто стояло у порту однієї з африканських країн. Йдеться про Гану.

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Експорт російської нафти

Танкер під назвою "Theseus" прибув у територіальні води Гани ще 24 лютого. Нафту мали перевантажити у резервуари нафтопереробного заводу Tema. Додамо, що наразі найвідоміша марка російської нафти Urals коливається на рівні 53,09 долара за барель, згідно з OilPrice. Водночас наголошують, що це вперше мінімум за 4 роки російська сировина прибула до країни у Західній Африці.

Згідно з даними про відстеження танкерів, на це судно завантажили приблизно 600 тисяч барелів нафти наприкінці січня. Крім того, тиждень тому в порт Гани прибув ще один танкер з російським дизельним пальним. Йдеться про 40 тисяч тонн сировини. Це судно ще не розвантажили.

Нагадаємо, що Росії стало складніше продавати та транспортувати нафту та нафтопродукти за кордоном. Головна причина – санкції. Зокрема, це стало реальністю завдяки частковому ембарго ЄС на російську нафту, яке набуло чинності 5 грудня 2022 року. До цього саме Європа була основним ринком збуту для Росії. Цього ж дня почала діяти цінова стеля для чорного золота від країн G7 на рівні 60 доларів за барель.

До цього видання Bloomberg повідомляло, що вище згаданий танкер відправили до Гани для зберігання на нафтобазі. Ця африканська країна є одним із експортерів сировини. Це може свідчити про те, що офіційна Москва шукає нових покупців для свого чорного золота на тлі санкцій.